لقاء قمة يجمع بين عباس والسيسي قبل اجتماع طارئ للجامعة العربية اليوم وكلمة مهمة "لأبو مازن"

تعقد جامعة الدول العربية ، اليوم السبت 1/2/2020، اجتماعا وزاريا طارئا بحضور رئيس السلطة محمود عباس لبحث سبل مواجهة الخطة الأمريكية المزعومة للتسوية السياسية في الشرق الأوسط، والمعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

وقال سفير فلسطين في القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة، دياب اللوح،اليوم السبت وخلال تصريحات اذاعية تابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان هناك اجتماع قمة سيُعقد بعد قليل بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، ورئيس السلطة محمود عباس، قبل عقد اجتماع الوزراء العرب .

وبين اللوح انه سيتم التباحث خلال الجلسة الثنائية ، العديد من القضايا وابرزها ما تسمى بصفقة القرن وسبل مواجهتها.

وأوضح اللوح انه وبعد اجتماع القمة الثنائية سينظم عباس لاجتماع الوزراء العرب حيث سيلقي كلمة هامة ومباشرة.

وأضاف "اللوح" أن "الاجتماع المقرر عقده السبت يأتي في وقت بالغ الأهمية، يتطلب موقفا عربيا موحدا، لمواجهة كافة مخططات تغييب القضية الوطنية الفلسطينية، والقضاء على مبدأ حل الدولتين".

وتابع أن تلك المخططات تستهدف القضاء على "فرص إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على أرض دولة فلسطين التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، التي أقرتها الاتفاقيات والمواثيق وقرارات الشرعية الدولية".

وتوحدت السلطة والفصائل الفلسطينية على رفض الخطة الأمريكية المرتقبة، في ظل انحياز ترامب لإسرائيل، خاصة منذ إعلانه، أواخر 2017، الاعتراف بالقدس المحتلة بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لـ"إسرائيل".

وكان رئيس الوزراء "الإسرائيلي"، بنيامين نتنياهو، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاصيل خطة صفقة القرن، التي تواجه برفض فلسطيني