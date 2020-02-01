كورونا.. الفيروس يصيب دولاُ جديدة وارتفاع ضحاياه في الصين

كشفت منظمة الصحة العالمية، عن غزو فيروس كورونا الجديد، عن وجود 98 حالة مصابة في 18 دولة خارج نطاق الصين، فيما ارتفعت حالات الوفيات في الصن إلى 259 حالة.

فيما قفز عدد المصابين بالفيروس في الصين إلى 11791 مصابا، بينما دعت بكين دول العالم إلى التضامن معها في المرحلة الحساسة التي تمر بها.

ودفع إعلان حالة الطوارئ العالمية بسبب فيروس كورونا دول العالم لتسريع إجراءات وقف الرحلات الجوية بينها وبين الصين، وتشديد قيود دخول الصينيين إلى أراضيها.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية الخميس، حالة طوارئ صحية عالمية، لكنها أشارت إلى أنها لا توصي بأي قيود على السفر، إلا أن دول العالم عززت من قيود السفر على القادمين من الصين.

وعمدت عشرات شركات الطيران العالمية على تعليق رحلاتها من وإلى الصين حرصا على صحة المسافرين وأطقم الطائرات.