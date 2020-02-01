رسمياً.. بريطانيا تخرج من الاتحاد الأوروبي

أعلنت بريطانيا اليوم السبت 1/2/2020، رسمياً خروجها من الاتحاد الأوروبي، بعد 47 عاما من العضوية في التكتل الأوروبي.

وجاء خروج بريطانيا من الاتحاد بعد ثلاثة أعوام ونصف العام من تصويت البريطانيين بنسبة 52 بالمئة لصالح الخروج من الاتحاد في استفتاء أجرى عام 2016 .

ولن يتغير الكثير في الممارسة العملية خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا، حيث يسعى الجانبان إلى التفاوض حول علاقة مستقبلية تشمل التعاون التجاري والأمني والسياسي.

وحذر المسؤولون في بروكسل من أن الجدول الزمني طموح للغاية، لكن رئيس الوزراء بوريس جونسون استبعد تمديده.

ويحتفل الآلاف من مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في هذه اللحظة في ميدان البرلمان في لندن وبالقرب من مقر الحكومة في داوننج ستريت.