أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم السبت 1/2/2020

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم السبت ، 1/2/2020 ارتفاعاً طفيفاً ، بعد انخفاض دام لعدة اسابيع ، لأسباب عدة .

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم السبت 1/2/2020 وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4550 دولار/ شيكل

4.8500 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4750 دولار/ شيكل

4.9100 دينار / شيكل

3.8500 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار