طقس فلسطين اليوم السبت 1/2/2020 أجواء غائمة جزئية وباردة

يسود، اليوم السبت 1/2/2020م، أجواء غائمة جزيئًا وباردة في جميع مناطق فلسطين المحتلة، بينما تبقى درجات الحرارة مستقرة ولا يطرأ تغيير.

وأكد موقع "طقس فلسطين"، ان فرصة ضعيفة لزخات امطار محلية محدودة، بينما تكون الأجواء باردةً جدًا في ساعات الليل، بينما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة السرعة أحيانًا.

أما يوم غدًا الاحد، أوضح الموقع، أنه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، فيما تبقى الاجواء باردة في المناطق كافة، وتبقى الفرصة مهيأة لزخات محلية محدودة، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية، وتتحول الى شمالية باردة في ساعات الليل. والله تعالى أعلم

وبعد يوم غدٍ الاثنين، ذكر، أنّه يطرأ ارتفاع طفيف على درجات حرارة، وتبقى الأجواء باردة نسبيًا في المناطق الجبلية ومائلة للبرودة في باقي المناطق نهارًا، وفي الليل تكون الأجواء باردة نسبيًا في المناطق كافة.