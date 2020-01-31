طائرات حربية إسرائيلية تشن سلسلة من الغارات تجاه مواقع المقاومة في قطاع غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، سلسلة غارات تجاه مواقع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأطلقت الطائرات الحربية الإسرائيلية صواريخ عدة تجاه مواقع المقاومة مما أحدث أضرارًا مادية في منازل المواطنين نتيجة القصف الشديد.

وأفاد مراسلنا شرق مدينة غزة، بأن طائرات الاستطلاع استهدفت موقعًا للمقاومة شرق حي التفاح إلى الشرق من مدينة غزة.

وأوضح أن الطائرات الحربية استهدفت ذات الموقع الذي استهدف بصاروخ استطلاع الأمر الذي أصاب الأطفال بالهلع لقوة الصوت.

وفي المنطقة الوسطى استهدفت طائرات الاستطلاع بصاروخ موقعًا للمقاومة قرب شركة توليد الكهرباء في النصيرات وسط قطاع غزة.

وذكر مراسلنا بأن الطائرات الحربية عاودت وقصفت الموقع قرب شركة الكهرباء بثلاث صواريخ حربية مما أدى إلى وقوع اضرار في منازل المواطنين المجاورة لمكان القصف.

وفي ذات السياق زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن قصف مواقع عسكرية داخل قطاع غزة يأتي ردًا على إطلاق قذائف صاروخية من القطاع تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وفي التفاصيل فإن مواقع اعلام الاحتلال ذكرت بأن قذائف صاروخية أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنتي سديروت وكيسوفيم.

وأوضحت وسائل اعلام الاحتلال بأن صواريخ القبة الحديدية سقطت قرب منازل المستوطنين محدثة اضرارًا في منازلهم.