العالم يتخذ إجراءات سريعة لوقف الرحلات الجوية إلى الصين

أعلنت دول عدة في العالم اليوم الجمعة، عن تسريع إجراءات وقف الرحلات الجوية بينها وبين الصين بعد اعلان حالة الطوارئ العالمية.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا داخل الصين إلى 231 شخصًا فيما سجلت العديد من الإصابة بفيروس كورونا لأول مرة في دول آسيوية وأوروبية.

وكانت وزارة الخارجية الصينية للتنديد بتوصية نظيرتها الأميركية للمواطنين الأميركيين بعدم التوجه إلى الصين أو مغادرتها بسبب انتشار الفيروس.

وقد رفعت واشنطن درجة الإنذار بالنسبة للصين لأقصى مستوياته، بحيث باتت الصين مساوية لدول مثل أفغانستان والعراق وإيران.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الصينية في بيان "كلمات وأفعال بعض المسؤولين الأميركيين لا تستند لوقائع وليست في محلها".

طوارئ عالمية

السبب في قرار واشنطن هو اعلان منظمة الصحة العالمية عن حالة طوارئ صحية عالمية بسبب انتشار فيروس كورونا في عدد من دور العالم.

فيما عمدت عشرات شركات الطيران العالمية على تعليق رحلاتها من وإلى الصين حرصا على صحة المسافرين وأطقم الطائرات.

وأصيب نحو عشرة آلاف شخص في الصين بالفيروس الجديد، في حين تم الكشف عن حالات جديدة خارج البلاد، ليرتفع عدد الدول التي وصل الوباء إليها إلى أكثر من عشرين.