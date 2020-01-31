مواجهات واعتقالات في القدس المحتلة

اندلعت مواجهات بين المقدسيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة في شعفاط بالقدس المحتلة ما أدى إلى اعتقال عدد من المقدسيين والاعتداء عليهم بالضرب المبرح.

وذكر شهود عيان، بأن وحدة "وحدة المستعربين" اعتقلت مساء اليوم الجمعة، مقدسيين اثنين واعتدت عليهما بالضرب المبرح.

وكانت وحدة المستعربين الإسرائيليين وهي -وحدة إسرائيلية تتخفى بالزي المدني- نصبت كمينًا للشبان المتظاهرين، واعتقلت اثنين منهم بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح.

وفي مخيم شعفاط اندلعت مواجهات متفرقة عند الحاجز العسكري.

أما في بلدة العيسوية المقدسية اعتقلت قوات الاحتلال الفتيين قاسم درباس ومحمد هيثم مصطفى، خلال تواجدهما وسط البلدة، واعتدت عليهما بالضرب المبرح.