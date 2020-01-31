سقوط صاروخ في سديروت وجيش الاحتلال يتوعد برد قاسي

ذكرت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة بأن قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة وسقطت في منطقة سديروت.

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية بأن صاروخًا واحدًا فقط أطلق من قطاع غزة وفشلت القبة الحديدية في اسقاطه.

ووفقًا لمواقع الاحتلال فإن القبة الحديدية أطلقت عليه عدد من الصواريخ التي فشلت في اسقاط الصاروخ ثم سقطت على منازل المستوطنين محدثة أضرارًا كبيرة في منازلهم.

وفي ذات السياق توعد جيش الاحتلال الإسرائيلي وفق القناة 13 الإسرائيلية، برد قاسي إذا استمر إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزة.