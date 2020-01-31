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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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مصدر مسؤول: جولة هنية ستستمر حتى نهاية العام

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:41 - 31 يناير 2020
هنية هنية
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نفى مصدر مسؤول في حركة حماس مساء اليوم الجمعة، الأنباء التي أوردتها بعض المواقع الإسرائيلية، أن السلطات المصرية منعت إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من العودة إلى قطاع غزة.

وأكد المصدر لوكالة "فلسطين اليوم الإخبارية" أن جولة هنية في الخارج ستستمر حتى نهاية عام 2020م موضحًا بأنها تسير كما هو مخطط لها.

وشدد المصدر، أن العلاقة مع مصر إيجابية والاتصالات لم تنقطع.

يُشار إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية غادر قطاع غزة في جولة خارجية بتاريخ (1/12/2019).

وقام هنية خلال جولته الخارجية بزيارة العديد من الدول العربية والإسلامية خلال شهرين بدأها بجمهورية مصر العربية ثم إلى "تركيا وقطر وسلطنة عمان وإيران وماليزيا".

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