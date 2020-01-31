جيش الاحتلال يبدأ بإقامة جدار اسمنتي على حدود لبنان

بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، إقامة جدار اسمنتي جديد قرب الخط الفاصل بين لبنان وإسرائيل –فلسطين المحتلة- قبالة القطاع الأوسط جنوب لبنان.

وأوضح شهود عيان في بلدة عيتا الشعب في المنطقة الحدودية اللبنانية الفلسطينية، بأن ورشة إسرائيلية شرعت بإقامة جدار اسمنتي مقابل بلدتهم.

وتضم الورشة الإسرائيلية عدة شاحنات ورافعات وجرافات وفريق طوبوغرافي مزود بأجهزة مساحة، فيما تعمل الورشة في ظل حماية قوة مشاة وعدة آليات مدرعة ودبابات انتشرت بشكل قتالي في مواجهة مواقع الجيش اللبناني في هذا القطاع.

وفي ذات السياق ذكرت وسائل اعلام لبانية بأن الجيش اللبناني يركز بالتنسيق والتعاون مع قوات الأمم المتحدة الدولية العاملة في جنوب لبنان "يونيفيل" نقاط مراقبة ثابتة قبالة الورشة الإسرائيلية التي لم تتجاوز "الخط الأزرق" المعترف به دوليا.