خطاب مهم للرئيس عباس غدًا في الجامعة العربية

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن خطابًا مهمًا سيلقى غدًا السبت من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في اجتماع مجلس الجامعة العربية في دورته غير العادية لوزراء الخارجية العرب.

وأوضح أبو الغيط ان عباس سيطرح رؤية فلسطين من "صفقة القرن" وستكون مهمة جدًا لوزراء الخارجية العرب.

وأشار إلى أن وزراء الخارجية العرب سيلقون خطابات مهمة وتاريخية خلال الاجتماع وسيصدر عقب هذا الاجتماع قرار يعبر عن الموقف العربي أجمع.

وعبر أبو الغيط عن ثقته الكاملة بالأمة العربية وشعب فلسطين بالرد على هذه الخطة التي هي بالأساس طلب استسلام وليست كما يقال عنها "خطة للسلام".

وشدد على أن ثقته بعدم استسلام الشعب الفلسطينية أمام هذه الصفقة نابع من أن الامة العربية أمة حية قادرة على الصمود ومقاومة هذا المقترح.

وجدد أبو الغيط تأكيده على أن مبادرة السلام العربية لم تُسحب وما زالت مطروحة منذ عام 2002 وحتى تاريخه

وقال: "العرب أصحاب سلام ويطالبون بالسلام وضرورة تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".