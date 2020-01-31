48 إصابة خلال مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في الضفة رفضاً لصفقة القرن

أصيب 48 مواطناً بجروح مختلفة اليوم الجمعة،، إثر مواجهات اندلعت بين آلاف الشبان مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، رفضاً لصفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي الثلاثاء الماضي برفقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر، أن طواقمها الطبية تعاملت مع 48 إصابة، في مواجهات متفرقة في عدة مدن وقرى فلسطينية مع قوات الاحتلال الاسرائيلي".

وأوضحت أن طبيعة الإصابات تنوعت بين الإصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والاختناق بالغاز المسيل للدموع، وإصابات أخرى بالحروق، أو نتيجة السقوط.

وأوضحت أن الإصابات وقعت خلال المواجهات التي اندلعت في مناطق طوباس بالأغوار الشمالية، ومدن نابلس وقلقيلية، واريحا، ورام الله.

ولفتت إلى نقل 13 إصابة للمستشفى لتلقي العلاج، بينما تم علاج باقي الإصابات ميدانيا.

وشهدت محافظات الضفة الغربية مواجهات عقب صلاة الجمعة، للتنديد بصفقة القرن المشؤومة، وواجهها الاحتلال بقوة مفرطة مستخدماً الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والرصاص الحي في محاولة منه لتفريقها.

وأفاد مراسلنا، أن الشبان الذين اشتبكوا مع قوات الاحتلال، رشقوا الجنود بالحجارة وأشعلوا الاطارات المطاطية.

يشار إلى أن الموقف الفلسطيني الموحد من صفقة القرن، دعا الى الاشتباك مع الاحتلال الإسرائيلي.