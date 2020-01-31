ردا على بنيت.. السلطة تقرر وقف استيراد البضائع الاسرائيلية كافة لمناطقها

ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن السلطة الفلسطينية ردت على قرار وزير الحرب الاسرائيلي نفتالي بينيت بوقف استيراد المنتوجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردت اليوم الجمعة بوقف استيراد كافة البضائع الإسرائيلية إلى مناطقها.

هذا ولم يصدر بيان رسمي من السلطة حتى الان على الأمر.

وكان رئيس الحكومة محمد اشتية، أعلن في سبتمبر الماضي، حظر دخول الأبقار والماشية "الإسرائيلية" إلى أراضي السلطة، ضمن خطته للانفكاك عن اقتصاد الدولة العبرية وتعزيز المنتجات المحلية.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي نفتالي بنيت في بيان له، إن "السلطات الإسرائيلية حاولت على مدار الأشهر الماضية حل هذه الأزمة التي ألحقت أضرارا بقطاع الماشية في "إسرائيل" دون جدوى".

وقبل خطوة اشتية، كانت السلطة الفلسطينية تستورد من إسرائيل نحو 90 في المئة من احتياجاتها سوقها من الأبقار، الأمر الذي تسبب في أزمة بـ "إسرائيل".

وهددت "إسرائيل" في أكتوبر الماضي بفرض عقوبات، مثل منع ادخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إليها، وهو ما تم اليوم.

وترتبط "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية بغلاف جمركي واحد، وقفا لاتفاق باريس الاقتصادي، الملحق باتفاق أوسلو المبرم عام 1993.

وهو ما يعني أنه يمكن للطرفين إرسال السلع إلى مناطق الآخر، دون دفع رسوم، لكن الفلسطينيين اشتكوا مرارا من أن تل أبيب تستغل الأمر لصالحها عبر اختلاق حجج لمنع تسويق المنتجات الفلسطينية في أسواقها.