مواجهات في الضفة مع الاحتلال رفضا لصفقة القرن

اندلعت مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، في إطار حالة الاحتقان الشعبي الرافض لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو والتي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأفادت وسائل إعلام محلية، أن قوات الاحتلال تعاملت بوحشية مع التظاهرات التي انطلقت في نعلين ومخيم العروب، وبلدة كفر قدوم، والاغوار الشمالية.

واوضحت أن قوات الاحتلال فرقت التظاهرات بالقوة العسكرية الخشنة، من خلال اطلاق القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المطاطي والحي بكثافة تجاههم.

يشار إلى أن ترامب أعلن عن الصفقة يوم الثلاثاء الماضي إلى جانب نتنياهو في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في واشنطن، وسط حضور سفراء من ثلاث دول عربية (الإمارات، البحرين، سلطنة عمان).