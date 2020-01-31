مسيرة حاشدة في الأردن ضد صفقة القرن

شارك آلاف الأردنيين، اليوم الجمعة، بمسيرة حاشدة، وسط العاصمة عمان، احتجاجاً ورفضاً لصفقة القرن المشؤومة التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وذكرت مصادر محلية أردنية، أنه رغم الأمطار الغزيرة، إلا أن المسيرة التي دعت لها الحركة الإسلامية وقوى حزبية وشعبية مختلفة، شهدت مشاركة واسعة بالآلاف.

وردد المشاركون هتافات منددة بالصفقة، من قبيل : "شعب الأردن وفلسطين.. شعب واحد مش (ليس) شعبين" و "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و "ترامب يا جبان.. هذه الصيحة من عمان" ويا منزل الأمطار تدحر صهيون الغدار" و "القدس تنادي عمان.. مين هم الأمريكان".

كما رفعوا لافتات كتب عليها: "القدس أمانة.. أشعلها ثورة" و "لن ننحني لن ننهزم الأقصى لنا" و "نرفض التطبيع بكل أشكاله"، وغيرها من العبارات الأخرى، وقاموا بحرق العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وشارك في الفعالية العديد من القيادات الإخوانية في الأردن، تقدمهم المراقب العام للجماعة عبد الحميد الذنيبات، وعلي أبو السكر، وعضو كتلة الإصلاح النيابية (يقودها الإسلاميون) سعود أبو محفوظ، وغيرهم من القيادات الأخرى.

وطالب الذنيبات في كلمة له باتخاذ موقف واضح وصريح لوقف "المؤامرة الأمريكية" التي تحاك للشعبين الأردني والفلسطيني، محذراً من خطورتها على القضية الفلسطينية.

وشهدت معظم محافظات المملكة، فعاليات رافضة للصفقة المزعومة، ومؤكدة على حقوق الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة.

الجدير ذكره، أن الرئيس الأمريكي ترامب أعلن الثلاثاء الماضي في مؤتمر صحفي بواشنطن "صفقة القرن" المشؤومة، بحضور بنيامين نتنياهو.