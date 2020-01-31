مظاهرات حاشدة في قطاع غزة رفضاً لصفقة القرن

شارك آلاف من الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مظاهرات حاشدة في قطاع غزة، رفضاً لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المسماة "صفقة القرن" والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية.

وعقب صلاة الجمعة، خرج المصلّون من مساجد قطاع غزة للمشاركة في المظاهرات الحاشدة، رافعين الأعلام الفلسطينية ومردّدين هتافات تندّد بصفقة القرن الامريكية – الإسرائيلية.

وكانت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل وطولكرم ورام الله دعت الفلسطينيين للخروج في مسيرات الغضب بعد صلاة الجمعة مباشرة، رفضاً لصفقة القرن التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية.

كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لاعتبار يوم الجمعة يوم مسيرات وغضب شعبي، حيث سيكون التجمع عند مفترق السرايا في مدينة غزة، وذلك بعد صلاة الظهر مباشرة.