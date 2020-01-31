إصابات برصاص الاحتلال خلال مواجهات عنيفة في محافظات الضفة

اندلعت مواجهات عنيفة بين شبانٍ فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي عقب صلاة الجمعة، خلال الاحتجاجات التي انطلقت في محافظات الضفة المحتلة، رفضاً لصفقة القرن، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية.

وذكر مراسلنا أنَّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اطلقت الرصاص الحي، والرصاص المعدني، وقنابل الغاز، ما أدى لإصابة العشرات من المتظاهرين الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من الضفة المحتلة.

وأفاد مراسلنا بإصابة العشرات بحالات اختناق جراء المواجهات مع الاحتلال في بالاغوار.

كما، افاد مراسلنا باندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية

وفي اريحا اندلعت المواجهات على المدخل الجنوبي لمدينة اريحا وإشعال الإطارات.