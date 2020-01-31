علماء البحرين يدعون للوقوف صفاً واحداً في وجه العدو الصهيوأمريكي

قال علماء البحرين "إن التَّكليف الشَّرعي يوجِب الوقوف صفًّا واحدًا في وجه العدو الصهيوأمريكي، والعمل بالقول والفعل على طرد الشَّيطان الأمريكي من المنطقة".

وأضاف علماء البحرين في بيان صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه إِنَّ "الشَّيطانَ الأكبر الأمريكي قدْ غرِقَ فِي الوهمِ والغُرور، فَصَارَ يُقرِّرُ للبَشر حياتهم وأوطَانهم ومصائرهم كما يحلو له، وبكُلِّ وقاحة على لسانِ أغبى رئيسٍ على وجه الأرض، فيا له من سخف وحماقة.

وأكد العلماء أنَّ "أنظمةً منفصلةً عن الشَّعب والأمَّة وهويتها ومبادئ دينها، كالنِّظام المستبدِّ في البحرين هي لا تملك حقًا ولا شرعيةً في أصل وجودها، ولم يجد المعتوه ترامب سواها مُعينًا له في صفقتِه الخاسرة والخيانة العظمى.

وشدّد علماء البحرين على أن "على أمريكا والخونة معها أنْ يواجهوا شعوب المنطقة والأحرار وقوى المقاومة التي ذاقوا بأسها، والتي لم ولنْ تستسلم حتَّى آخر قطرة دم دون الدِّفاع عن فلسطين والقدس وكلِّ شبرٍ من أرض الإسلام