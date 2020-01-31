اردوغان: القدس خط أحمر واي يدٍ ستمتد إليها سنقطعها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "إن القدس بالنسبة للأتراك والمسلمين والعرب هي خط أخمر، وأي يد ستمتد إليها سيتم قطعها"، مشدداً على رفض تركيا لصفقة القرن كونها تتجاوز الحقوق الفلسطينية.

وأضاف أردوغان: القدس خط أحمر واليد التي ستمتد إليها سنقطعها، مشيرا إلى أن “تركيا لن تقبل باستبعاد الفلسطينيين عن أرضهم الأم"، متابعاً "في العام 1947 كان هناك فلسطين، واليوم للأسف إسرائيل التهمت أراضي فلسطين جميعها".

وأشار إلى أن صفقة القرن تعطي الفلسطينيين قطرات من الأراضي متبعثرة، ونحن لن نقبل بذلك، جاء ذلك خلال كلمة له امام حزب الحرية والعدالة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن بنود ”صفقة القرن” في البيت الأبيض، بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو، وسفراء كل من عمان والبحرين والإمارات في أمريكا.