الفلسطينيون يستعدون ليوم الغضب.. وقوات الاحتلال تتجهز ليوم صعب!

يستعد الفلسطينيون اليوم الجمعة، ليوم غضب، تنديدًا ورفضًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "صفقة القرن"، التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية وثوابت الفلسطينيين.

ودعت القوى والفصائل والفعاليات الشعبية الجماهير الفلسطينية للمشاركة الحاشدة والفاعلة في مظاهرات غاضبة اليوم الجمعة في كل مدن الضفة ، وغزة، والتوجه لنقاط المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبدأت الفعاليات فجر اليوم بأداء صلاة الفجر في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي والمساجد المركزية، ومن المُقرر أن تنطلق المسيرات بعد الظهر في مختلف المدن.

في الوقت ذاته، دعت القوى الوطنية والإسلامية في الخليل وطولكرم ورام الله للخروج في مسيرات الغضب بعد صلاة الجمعة مباشرة، رفضاً لصفقة القرن التي تتجاوز الحقوق والثوابت الفلسطينية.

كما دعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لاعتبار يوم الجمعة يوم مسيرات وغضب شعبي، حيث سيكون التجمع عند مفترق السرايا في مدينة غزة، وذلك بعد صلاة الظهر مباشرة.

ودعت اللجنة الجماهير الفلسطينية في أماكن تواجدها كافة إلى الاعتصام أمام السفارات الأمريكية في مختلف المدن والبلدان.

في السياق، دعت الفصائل الفلسطينية، إلى المشاركة في الرفض الكبير ضد صفقة العار الامريكية، يوم غدٍ الجمعة، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشددت الفصائل، في بيان لها، على اهمية المشاركة غدًا بعد صلاة الجمعة مباشرة، في الاعتصامات والتظاهرات الجماهيرية، لإعلان حالة النفير العام، ضد ما تمسى بصفقة القرن.

واشارت إلى ان المظاهرات ستنطلق في كل من، مخيم عين الحلوة وسيكون التجمع والانطلاق عند مفرق السوق التحتاني، وفي مخيم المية ومية سيكون اعتصام جماهيري أمام مسجد عمر بن الخطاب، وفي مدينة صيدا، سيتجمع المحتجون أمام المساجد التالية، (مسجد الأرقم، مسجد الهبة، مسجد الأحمد سيروب).