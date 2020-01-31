اثارت غضب الأطباء.. أغرب طريقة لوقف تساقط الشعر وعلاج الصلع!

يمثل الصلع وتساقط الشعر هاجساً كبيراً لدى الناس حول العالم، ومن أجل فقدان الشعر يحاول الناس تجربة طرق عدة، مهما كانت صعبة، منها فرك الرأس بالفلفل الحار ومسحوق الفلفل الحار.

وادعى الكثير ممن أصيبوا بالصلع ومشكلة تساقط الشعر أنَّ تلك الطريقة تعمل على تحفيز بصيلات الشعر، لكن تلك الطريقة وجدت رد فعل عنيف من قبل أطباء، قالوا إنها قد تضر أكثر مما تنفع، حيث حثوا الناس على الامتناع عن وضع زيت الفلفل الحار أو فرك مسحوق الفلفل على رؤوسهم.

وحذر الأطباء الناس من أن هذا الإجراء قد يسبب الحروق، وردود الفعل الجلدية المؤلمة، وحتى تساقط الشعر، إذ قال الطبيب الرائد في زراعة الشعر، الدكتور بيسام فارجو، من معهد Farjo Hair: "من غير المرجح أن يلقى أي شخص يطبّق هذا العلاج الغريب أية نتائج، وهناك خطر يتمثل في تهيج الجلد والتهابات فروة الرأس وما يترتب على ذلك من تساقط الشعر".

وظهر الإجراء الجديد الغريب بعد انتشار مقاطع فيديو لا حصر لها على موقع "يوتيوب"، لتشجيع الناس على تجربة خدعة الفلفل الحار.

ومع ذلك، تحذر القناة الأشخاص الذين يجربون الطريقة هذه، من احتمال تعرضهم لتهيج الجلد والالتهابات. وفي مقاطع أخرى على "يوتيوب"، يوضح CandyApple MoMo كيفية تدليك الجذور باستخدام الفلفل الحار.