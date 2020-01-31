الرئيس التونسي: التطبيع خيانة وفلسطين ليست ضيعة حتى تباع وتشترى

عقَّبَ الرئيس التونسي قيس سعيد على الخطة الامريكية المسماة "صفقة القرن" والتي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، واصفاً إياها بـ"مظلمة العصر"، مشدداً على أن التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي خيانة عظمى.

وقال الرئيس سعيد "إن الخطة الأمريكية ليست صفقة القرن بل مظلمة القرن وهي خيانة عظمى وليست تطبيعا"، مشيراً إلى ان الفكر الانهزامي لن يكون مقدمة للنصر.

وأشار سعيد إلى انه لن يتراجع عن نقده للتطبيع مع الإسرائيليين والموقف منه، لافتاً إلى ان مفهوم التطبيع مفهوما دخيلا والقضية اليوم هي الكيان المُغْتَصِب الذي يجب أن ننهي أفعاله وتشريده للشعب الفلسطيني، قائلا: "من تكون له علاقة مع الكيان المغتصب فهو خائن، وخيانته خيانة عظمى".

وأضاف: "فلسطين ليست ضيعة أو بستانا حتى تكون موضوعا لصفقة".

وأعرب سعيد عن عدم ارتياحه الشديد للبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية التونسية الأربعاء بخصوص "صفقة القرن"، والذي اكتفى بالتعبير عن القلق، وشدد على أنه من "البيانات المألوفة لدى التونسيين، كاشفاً النقاب عن تدخله الشخصي لإصلاح هذا البيان.