"علبة طحينة" تطيح بضابط استخبارات كبير في الجيش الإسرائيلي

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قرر فصل ضابط برتبة مقدم على خلفية فضيحة الطحينة.

وذكرت القناة العبرية الثانية أنَّ كوخافي فصل مقدم في الجيش بسبب ارساله عميل خاص من أحد الوحدات الخاصة 504 بشعبة أمان، إلى المناطق الفلسطينية، لإحضار علبة طحينية لأحد الضابط بشعبة الاستخبارات العسكرية، قبل شهرين.

وقالت القناة: "إن الضابط يوفال شمعوني، قام بتشغيل عميل خاص، من الوحدة 504، وأرسله في مهمة خاصة الى المناطق الفلسطينية، بالضفة الغربية، في مهمة خارجة عن نطاق عمله.

وذكرت القناة أن المقدم المفصول يوفال شمعوني، هو ضابط الاستخبارات الرئيسي بشعبة الاستخبارات العسكرية بجيش الاحتلال، مشيرة إلى أن رئيس أركان الكيان ورئيس شعبة الإستخبارات، يشرفون بأنفسهم على التحقيقات في هذه القضية، التي وصفوها بالخطيرة، كونها كانت قد تعرض الضابط للخطف او القتل أو الأذى على يد الفلسطينيين.