الفصائل الفلسطينية تدعو لاحتجاجات كبيرة في مخيمات اللاجئين رفضاً لصفقة القرن

دعت الفصائل الفلسطينية، إلى المشاركة في الرفض الكبير ضد صفقة العار الامريكية، يوم غدٍ الجمعة، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشددت الفصائل، في بيان لها، على اهمية المشاركة غدًا بعد صلاة الجمعة مباشرة، في الاعتصامات والتظاهرات الجماهيرية، لإعلان حالة النفير العام، ضد ما تمسى بصفقة القرن.

واشارت إلى ان المظاهرات ستنطلق في كل من، مخيم عين الحلوة وسيكون التجمع والانطلاق عند مفرق السوق التحتاني، وفي مخيم المية ومية سيكون اعتصام جماهيري أمام مسجد عمر بن الخطاب، وفي مدينة صيدا، سيتجمع المحتجون أمام المساجد التالية، (مسجد الأرقم، مسجد الهبة، مسجد الأحمد سيروب).