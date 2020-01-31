سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

أصبح الشغل الشاغل للبنانيين التعرف على سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء، لاسيما في ظل التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها الأراضي اللبنانية، نتيجة الاحتجاجات المتفاقمة في لبنان.

ووصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء اليوم الجمعة 31/1/2020 عند الصرافين حوالي2000 - 2130 ليرة لبنانية مقابل الدولار، فيما بلغ سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في البنك المركزي = 1512.123 ليرة لبنانية.

ووضعت نقابة الصرافين اللبنانيين حداً أقصى لـ سعر صرف الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية ليصل سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار لـ 2000 ليرة لبنانية.

يشار إلى وجود سوقين لصرافة الدولار مقابل الليرة اللبنانية، السوق المركزي، والسوق السوداء الذي ظهر بفعل شح الدولار في البنك المركزي.

سعر صرف الليرة اللبنانية

وسجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني اليوم الجمعة 31/1/2020 سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية :

1 (USD) دولار امريكي = 1512.123194 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.000661 (USD) دولار امريكي

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء عند الصرافين اليوم الجمعة 31/1/2020:

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء = 2000 - 2130 ليرة لبنانية

وسجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل اليورو في البنك المركزي اليوم الجمعة 31/1/2020

1 (EUR) يورو = 1666.995414 (LBP) ليرة اللبنانية

1 (LBP) ليرة اللبنانية = 0.0006 (EUR) يورو

سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الجمعة 31/1/2020 سعر صرف الدولار في لبنان في السوق السوداء عند الصرافين والبنك المركزي