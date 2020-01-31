طقس فلسطين: طالع تطورات الحالة الجوية خلال الساعات القادمة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية أن تتأثر فلسطين اليوم الجمعة، بمنخفض جوي جديد سريع الـتأثير بحيث يقتصر التساقط المطري على ساعات الصباح ونهارا اليوم الجمعة والساعات القادمة.

وتوقعت الأرصاد أن تتساقط الأمطار من المناطق الشمالية من البلاد الى المناطق الوسطى، مع ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات العصر من يوم الجمعة.

ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار خلال ساعات العصر والمساء فيما يزداد الجو وتزداد حدة البرودة في الأجواء، وتكون الليلة القادمة شديدة البرودة ويتوقف هطول الأمطار في مختلف المناطق باستثناء أقصى المناطق الشمالية.

أما يوم غدٍ السبت، فمن المتوقع أن يكون بارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة الأمطار واردة في مناطق مختلفة من البلاد نتيجة تأثر البلاد بتيارات هوائية باردة ورطبة.

أما يوم الأحد المقبل، فيطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتبقى الاجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق مع فرصة للمزيد من التساقط المطري في مناطق مختلفة، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية، وتتحول الى شمالية باردة في ساعات الليل.

أما الإثنين، فيطرأ فيشهد الطقس ارتفاعاً طفيفاً على درجات الحرارة في جميع المناطق، وتسود أجواء باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة في باقي المناطق نهاراً، وفي ساعات الليل تعود الاجواء لتصبح باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.