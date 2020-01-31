إصابات واعتقالات وسحل نساء على بوابات المسجد الأقصى

أصيب 10 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الجمعة، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي لدى مهاجمتهم المصلين في المسجد الأقصى المبارك.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن القوات الخاصة الإسرائيلية وقوات من حرس الحدود هاجمت المصلين بالقرب من مصلى باب الرحمة ومنعتهم من التوجه باتجاه سطح قبة الصخرة والمسجد القبلي.

وأشار شهود عيان أن 10 مصلين ممن تمكنوا من الوصول إلى ساحة مسجد قبة الصخرة المشرفة اصيبوا بالأعيرة المطاطية بكثافة وبشكل عشوائي ولاحقتهم حتى اخرجتهم بالقوة من باب حطة، على جانب اعتداءاتهم على النساء وسحل بعضهن من المكان.

وأوضح المسعف عبد الجبار طه من جمعية إسعاف الأمل أن 10مصلين أصيبوا بالأعيرة المطاطية، منها اصابة بالرأس حولت للعلاج في العيادة و9 اصابات بالأطراف.

في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان محمد ابوشوشو، ومحمود الترياقي، واحمد كسواني بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب حطة.

واوضح المصلون من اهالي الداخل ان عدة حواجز اعترضت طريقهم حتى تمكنوا من الوصول الى الاقصى، وتعمدت القوات تأخير وصولهم الى المسجد، وأدى المبعدون عن الاقصى صلاة الفجر على الابواب تأكيدا على حقهم بالوصول الى أقرب نقطة للمسجد.