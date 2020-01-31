الطيران الحربي الإسرائيلي يشن 14 غارة على قطاع غزة

قصف طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الجمعة، ارضاً زراعية غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 14 غارة على أرض زراعية قرب مسجد العطار غرب رفح، مشيراً إلى أنَّ الطيران المروحي استهدف المكان بحوالي 3 صواريخ، أعقبها إطلاق الطيران الحرب 11 صاروخًا على نفس الهدف.

وذكر مراسلنا أنَّ أحدا لم يصب بأذى جراء الصواريخ الإسرائيلية، التي تسببت بأضرار مادية كبيرة للمكان.

الجدير بالذكر أن مستوطنين اثنين اصيبا بجراح طفيفة، أثناء هروبهما إلى الملاجئ إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة.

وزعمت القناة 13 العبرية " أنَّ ثلاثة صواريخ أطلقت من قطاع غزة، سقط حدها قرب كلية (سبير) الأكاديمية في مستوطنة سديروت، ما تسبب في اشتعال النيران".

وأشارت القناة أن القبة الحديدة تمكنت من اعتراض صاروخين آخرين.