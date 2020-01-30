تعرف على الاستراتيجيات الوقائية لمحاربة الأمراض في فصل الشتاء

تتزايد حالات الاصابات بالأمراض كالانلفونزا، مع قدوم بدابة فصل الشتاء حتى انتهاءه، نتيجة تقلبات الطقس والاجواء، فيما تلعب الوقاية الصحية دورًا مهما في محاربة الفيروسات الموسمية، من خلال تقوية جهاز المناعة المضاد للجراثيم والميكروبات.

ويعود السبب الرئيس، هو انخفاض درجات الحرارة التي تساعد على تكاثر الفايروسات خاصة الانفية، الامر الذي ينتهي بالمطاف بالإصابة الفعلية لأعراض الأنفلونزا الشتوية، التي تضعف نشاط الجسم، لأيام عدة.

وفي هذه الاوقات يترتب على الانسان، اتباع خطوات سليمة ووقائية كخط دفاعي اول من الاصابة من الامراض الشتوية، بفعل تقلبات الجو غير المستقرة، والاجواء الباردة.

وينصح الاطباء، بتناول نظام غذائي صحيح يحتوي على فيتامينات ومعادن عدة، تزود الجسم بطاقة وصحة سليمة، تساعده في محاربة الآفات المرضية وعدوى الفيروسات.

وقدم الاطباء خطة استراتيجية وقائية، تمكن الاشخاص قدر المستطاع من الحفاظ على صحتهم، وعدم الاصابة بالأمراض ونزلات البرد.

واولى هذا الاستراتيجيات، التوقف عن التدخين، ويمهد التدخين الذي يؤثر بشكل واضح على جهازي التنفس والمناعة، ما يمهد لتغلل الفيروسات بالجسم، كما ان ممارسة الرياضة بشكل مستمر، إذ تلعب الرياضة دورًا رئيسًا، في تقوية جهاز المناعة وتحسين الحالة الصحية، وبالتالي التقليل من فرص الاصابة.

ومن ضمن الاستراتيجيات، تناول الألياف الغذائية، التي تساعد في عملية هضم الطعام، كما يعزز من مناعة الاشخاص، وكذلك غسل اليدين بانتظام وبعناية تامة، من خلال استخدام الصابون والمطهرات الوقائية المختلفة، التي تكافح الفيروسات والميكروبات التي تتسلل إلى داخل جسم الانسان، وحدث مشكلات صحية.

ونستطرد في الحديث، تناول الاطعمة الغنية بعنصر الزنك، إذ يوجد في الاسماك واللحوم والمكسرات، الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة، والمساعدة في محاربة الالتهابات.