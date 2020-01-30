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دعوات للمشاركة في مظاهرات ضد صفقة القرن غدًا الجمعة في لبنان

  • فلسطين اليوم - بيروت
  • 23:06 - 30 يناير 2020
دعوات في لبنان ضد صفقة القرن دعوات في لبنان ضد صفقة القرن
جوال
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دعت الفصائل الفلسطينية، اليوم الخميس، إلى المشاركة في الرفض الكبير ضد صفقة العار الامريكية، يوم غدٍ الجمعة، في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وشددت الفصائل، في بيان لها، على اهمية المشاركة غدًا بعد صلاة الجمعة مباشرة، في الاعتصامات والتظاهرات الجماهيرية، لإعلان حالة النفير العام، ضد ما تمسى بصفقة القرن.

واشارت إلى ان المظاهرات ستنطلق في كل من، مخيم عين الحلوة وسيكون التجمع والانطلاق عند مفرق السوق التحتاني،  وفي مخيم المية ومية سيكون اعتصام جماهيري أمام مسجد عمر بن الخطاب، وفي مدينة صيدا، سيتجمع المحتجون أمام المساجد التالية، (مسجد الأرقم، مسجد الهبة، مسجد الأحمد سيروب).

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