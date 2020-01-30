دراسة علمية توصي بوضع خطط إعلامية لمواجهة الخطاب الإسرائيلي ضد مسيرات العودة

أوصت دارسة علمية إعلامية حديثة المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والجهات المعنية بضرورة وضع خطط إعلامية لمواجهة الرواية والخطاب الإعلامي الإسرائيلي فيما يتعلق بقضية مسيرات العودة، والعمل على تصحيح صورة الفلسطينيين وحقهم في الوجود والعودة إلى أرضهم التي سلبها منهم الاحتلال الإسرائيلي.

كما، وأوصت الدراسة العلمية الموسومة بعنوان (اتجاهات الشباب الجامعي نحو دور المواقع الإخبارية الفلسطينية في تشكيل معارفهم حول مسيرات العودة وكسر الحصار) القائمين على المؤسسات الإعلامية بأهمية البعد عن الحزبية والتحلي بالمهنية في تناول الموضوعات المتعلقة بمسيرات العودة وكسر الحصار، وذلك لتحقيق الأثر المطلوب للرسالة الإعلامية.

كما ودعت الدراسة التي أعدتها الباحثة جملات يوسف البنا القائمين على المواقع الإلكترونية بضرورة زيادة الاهتمام بالأبحاث والدراسات المتعلقة بقضية اللاجئين ومسيرات العودة ونشرها عبر مواقعها والاستفادة من مخرجاتها ونتائجها وتوصياتها.

وتوصلت الدراسة الى نتائج مهمة منها، أن 17.8% من المبحوثين يتابعون قضايا مسيرات العودة وكسر الحصار عبر المواقع الإخبارية الفلسطينية بدرجة عالية، بينما 44.1% يتابعونها بدرجة متوسطة، و38.2% يحرصون على متابعتها بدرجة منخفضة.

كما، تبين وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين درجة متابعة المبحوثين لمسيرات العودة وكسر الحصار في المواقع الإخبارية الفلسطينية ودرجة معرفتهم بها.

واعتمدت الدراسة على منهج المسح وفي إطاره تم توظيف أسلوب مسح جمهور وسائل الإعلام، وتم جمع البيانات باستخدام صحيفة الاستقصاء على عينة عشوائية طبقية مكونة من (409) مبحوثاً من الشباب الجامعي الفلسطيني في الجامعات (الإسلامية، الأقصى، الأزهر)، في المدة ما بين10-30 سبتمبر/2019 في نهاية الفصل الجامعي الثاني 2018-2019م.

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة العلمية من الدكتور أيمن أبو نقيرة (رئيساً ومشرفاً)، الدكتور أمين وافي (مناقشاً داخلياً)، والدكتور خالد أبو قوطة رضوان (مناقشاً خارجياً)، مشيداً بالدراسة العلمية التي تعد من أوائل الدراسات العلمية التي تتطرق لقضية مسيرات العودة وكسر الحصار، داعين المؤسسات الإعلامية لتوظيف نتائجها بما يخدم القضية الفلسطينية.













