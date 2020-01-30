عباس يصل القاهرة للمشاركة في اجتماع الجامعة العربية بشأن صفقة القرن

يصل رئيس السلطة محمود عباس، يوم غدٍ الجمعة، الجمهورية المصرية القاهرة، للمشاركة في أعمال وزراء الخارجية العرب في الجامعة العربية، يوم السبت المقبل الموافق 1/2/2020.

وأكد سفير السلطة لدى مصر، دياب اللوح، اليوم الخميس، ان عباس سيصل القاهرة غدا، تحضيرًا لإلقاء خطاب هام في الاجتماع الطارئ التي تعقده الجامعة العربية، للحديث عن تداعيات ومخاطر صفقة القرن الامريكية، وبحث سبل التصّدي المخططات التصفوية.

هذا، وأجمع كل أطياف الشعب الفلسطيني على الرفض التام للصفقة المشؤومة، التي تسعى إلى حجب حقوق اللاجئين وحق العودة، وتهويد مدينة القدس المحتلة.