دعوة للمشاركة في مسيرة غاضبة ضد صفقة القرن بمدينة غزة

دعت لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية، اليوم الخميس، جماهير شعبنا للمشاركة في مسيرات غاضبة رفضًا لصفقة القرن الامريكية، وذلك يوم غدٍ الجمعة بعد صلاة الظهر.

واكدت القوى، ان التجمع سيكون غدًا بعد صلاة الظهر مباشرة، عند مفترق السرايا وسط مدينة غزة.

وقالت، :" يا جماهير شعبنا الفلسطيني في ربوع الوطن وفي كل اماكن التواجد واماكن الشتات، للمشاركة في مسيرات الغضب ضد الصفقة"، مضيفةً ان يكن شعار المسيرة، "تسقط صفقة ترامب والقدس مش للبيع".

كما، ودعت الشعوب العربية بالاعتصام، أمام السفارات الامريكية، احتجاجًا على خطة الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.

يُشار إلى ان ترامب، قد اعلن عن صفقة القرن يوم الثلاثاء الماضي، بمشاركة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وسفراء كل من دول عربية عمان والامارات والبحرين، فيما رفضت الشعب الفلسطيني وقيادته، الصفقة المشبوهة.