الشيخ: السلطة في حلٍ من الاتفاقيات المترتبة على اتفاق اوسلو

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن "السلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي المترتبة على اتفاق أوسلو".

وأضاف الشيخ في تصريحات على قناة الجزيرة: "تم ابلاغ اسرائيل أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية".

وتابع أن "نحن نمد ايدينا لكل الفصائل الفلسطينية لتوحيد الموقف ومواجهة الخطة الأمريكية. ووفداً من فتح ومنظمة التحرير سيتوجه لغزة الاسبوع المقبل للتباحث مع حركتي حماس والجهاد."

وعن الموقف العربي، قال الشيخ "الاختبار الجدي للموقف العربي سيكون في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، ونتمنى على الأمتين العربية والإسلامية أن تكونا قوة إسناد للموقف الفلسطيني."