ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الشيخ: السلطة في حلٍ من الاتفاقيات المترتبة على اتفاق اوسلو

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 21:46 - 30 يناير 2020
حسين الشيخ حسين الشيخ
جوال
مشاركة

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن "السلطة الفلسطينية في حلّ من الاتفاقيات مع الجانب الاسرائيلي المترتبة على اتفاق أوسلو".

 وأضاف الشيخ في تصريحات على قناة الجزيرة: "تم ابلاغ اسرائيل أن السلطة الفلسطينية لم تعد ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية".
وتابع أن "نحن نمد ايدينا لكل الفصائل الفلسطينية لتوحيد الموقف ومواجهة الخطة الأمريكية. ووفداً من فتح ومنظمة التحرير سيتوجه لغزة الاسبوع المقبل للتباحث مع حركتي حماس والجهاد."
وعن الموقف العربي، قال الشيخ "الاختبار الجدي للموقف العربي سيكون في اجتماع وزراء الخارجية في القاهرة، ونتمنى على الأمتين العربية والإسلامية أن تكونا قوة إسناد للموقف الفلسطيني."

الأكثر مشاهدة

متعلقات