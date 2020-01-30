رابط.. وزارة الشباب والرياضية بغزة تعلن عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج

أعلنت وزارة الشباب والرياضة بغزة، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل للحصول على قرضٍ للشباب المقبلين على الزواج.

واوضحت الوزارة، انّ القرض يستهدف الفئة العمرية من سن 22- 35 عامًا، وذلك من صندوق دعم الشباب الفلسطيني، التي تدعمه الوزارة.

وأعلمت ان التسجيل للحصول على قرض الزواج ، سيبدأ من يوم الاحد المقبل 2/2/2020، من دورة فبراير /2020، حتى مساء يوم الخميس الموافق 06/02/2020.

وذكرت الوزارة، ان التسجيل عبر الموقع الالكتروني الرسمي لصندوق دعم الشباب عبر الخدمات الالكترونية.

ولمعرفة التفاصيل والتسجيل للقرض اضغط هنا.