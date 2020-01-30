جيش الاحتلال يبدي خشيته من سيطرة حزب الله على مناطق واسعة شمال فلسطين

اجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية ضخمة تحاكي احتلال "حزب الله" اللبناني لأجزاء كبيرة من شمال فلسطين المحتلة، لاسيما بعد التوتر الحاصل بين الحزب وقوات الاحتلال.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلي أن المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي يبدي خشيته من سيطرة "حزب الله" لأحد التجمعات السكانية الواقعة على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وشارك في المناورة العسكرية طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة (استطلاع)، ووحدات القوات البرية، خاصة وأنه من الأهداف الرئيسية التي انصب اهتمام الجيش الإسرائيلي عليها خلال السنوات القليلة الماضية.

وأشارت القناة أن القوات البرية والجوية والجبهة الداخلية تحسب الف حساب لسيناريو احتلال حزب الله اللبناني لقرى ومدن واسعة شمال فلسطين المحتلة، وتم تنفيذه على أرض الواقع خلال تلك المناورة المهمة.

