ابو عودة: صفقة القرن مرفوضة فلسطينيًا وشعبنا متمسك بتحقيق مصيره

أكد مسئول ساحة غزة في حركة المجاهدين الفلسطينية، نائل أبو عودة، أن صفقة القرن مرفوضة لدى جميع اطياف الشعب الفلسطيني، مبينًا ان خطة ترامب المشؤومة لا تمثل إلا القائمين عليها.

واوضح ابو عودة، خلال وقفة احتجاجية نظمتها حركة المجاهدين، اليوم الخميس، في مدينة رفج جنوب قطاع غزة، أن الهدف المرجو من صفقة قوى الاستكبار الظالمة في العالم، ومعها "إسرائيل"، تصفية القضية الفلسطينية.

وقال، إنّ الشعب الفلسطيني متمسكًا بأرضه على مدار 70 عامًا منذُ احتلال فلسطين"، مضيفًا ان الرئيس ترامب وهمت له إدارته ان الصفقة ستمر على حساب حقوق الشعب المظلوم، مشددًا على ان الشعب والقيادة الفلسطينية متمسكين بقرارهم الرافض لخطة الولايات المتحدة المزعومة.

وذكر ابو عودة، أن سبل مواجهة الصفقة المشبوهة، توحيد الموقف الفلسطيني من خلال وحدة حقيقية تتبنى المقاومة بأشكالها المختلفة، مبينًا، أن المطلوب الخروج من مربع النصوص والألفاظ والعمل بجدية على ابطال كل مفاعيل هذه الصفقة على الأرض.

وشدد أبو عودة، على أنّ القيادة الفلسطينية الانسحاب من اتفاقية أوسلو، وإطلاق يد المقاومة بالضفة الغربية باعتبارها الحل الناجع لمواجهة صفقة العار.

ودعا، أبو عودة، الأمتين العربية والإسلامية إلى دعم صمود الشعب الفلسطيني وتعزيز وجوده، إلى جانب اعلان حالة الاستنفار التام لرفض وإفشال محاولة تمرير الصفقة المشبوهة.