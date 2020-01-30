الرابطة الإسلامية تختتم فعاليات مخيم بناء وعطاء في قطاع غزة

اختتمت الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين مخيم بناء وعطاء ، وجاء ذلك خلال احتفال نظمته صباح اليوم في منتجع النور الترفيهي بغزة، حيث استهدف المخيم طلبة الجامعات في كافة أقاليم قطاع غزة، حيث تلقى فيه المشاركون العديد من الخبرات والمهارات الدينية والثقافية والاجتماعية والترفيهية.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأستاذ/ محمد شلح في كلمة له أن هذه الفعاليات تأتي في إطار حشد هؤلاء الشباب وتوعيتهم بهذه الخطة الخبيثة، من أجل أن يقوموا أيضاً بتحشيد جميع المواطنين وتثقيفهم وتوعيتهم على ما يدور وما يحاك على الشعب الفلسطيني من جرائم، وعلى سبيل تثبيت حقنا في نفوس الجميع القاسي والداني والصغير والكبير.

كما تحدث الموجه العام للرابطة الإسلامية في قطاع غزة الأستاذ/ سامي البسيوني أنهم من الواجب علينا أن نهتم بهؤلاء الطلبة بعقولهم لأن هذا العقل هو الذي يوصلنا إلى التفكير، والوصول إلى التفكير الإبداعي الذي طور كل وسائل وأدوات نضال شعبنا من الحجر انتقالا إلى الطلقة ومن ثم إلى الصاروخ إلى الطائرة، وهذا العقل وجب علينا أن نقوم بتطويره والاهتمام بهذا الكادر لإن هذا الكادر هو الذي يحقق النصر والتحرر الوطني بإذن الله.

ونوه منسق ملف الجامعات في الرابطة الإسلامية بقطاع غزة الأستاذ/محمود شلح أن الطلاب المشاركين في المخيم تلقوا العديد من الخبرات والمهارات الدينية والعلمية والثقافية والاجتماعية على مدار الأسبوع الماضي, مشيرا إلى أن الرابطة ستستمر في فعالياتها وأنشطتها لخدمة الطلبة في كافة المؤسسات التعليمية.