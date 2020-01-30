روسيا: نتابع بنود صفقة القرن والكلمة الفصل للفلسطينيين

عقبت الخارجية الروسية على صفقة القرن الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتجاوز حقوق وثوابت الفلسطينيين.

اعتبرت الخارجية الروسية في تعليقها على "صفقة القرن" الأمريكية، أن الكلمة الفصل في التوصل لتسوية دائمة وعادلة في الشرق الأوسط، يجب أن تكون للفلسطينيين والإسرائيليين وحدهم، معربة عن استعدادها لمواصلة العمل من أجل التوصل لتسوية تنهي الصراع.

وقالت الخارجية الروسية "مستعدون لمواصلة العمل البناء في إطار الجهود الجماعية الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة للصراع العربي الإسرائيلي"، مشيراً إلى أنَّ موسكو تتابع عن كثب ردود الدول العربية على المقترحات الواردة في الخطة الأمريكية.

وأشارت الخارجية الروسية انها تتابع عن كثب ردود فعل الدول العربية، لافتة أن التقييمات والردود سلبية ومتشائمة حيال الصفقة.

وفي السياق نفسه، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في الكرملين اليوم، وبحثا خطة السلام الأمريكية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عقب اللقاء إن الكرملين سيواصل "تحليل" بنود الخطة.