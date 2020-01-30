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مشعل: الفلسطينيون قادرون على إفشال صفقة القرن وبعض الدول العربية شاركت في دعم الخطة

  • فلسطين اليوم - الدوحة
  • 19:59 - 30 يناير 2020
مشعل مشعل
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أكد الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، أن الفلسطينيين سيفشلون خطة ترامب، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، منتقداً دور الحكومات العربية الداعمة للخطة التي تتجاوز حقوق وثوابت الامة.

وقال مشعل في تصريحات صحفية "إن الخطة ستفشل.. لن ننتظر فشلها.. نحن سنفشلها.. الفلسطينيون يتواصلون في ما بينهم لحشد قواهم في مواجهة ما وصفها ترامب بأنها صفقة القرن"، مشيراً إلى انَّ الفلسطينيين ليسوا في مرحلة انتظار أو ترقب لأننا نعلم خطورة هذه الصفقة.

وذكر مشعل أن الفلسطينيين يملكون أوراق قوة كبيرة لمواجهة الصفقة، قائلاً "يكفي اننا نملك عدالة القضية التي نقاتل من اجلها"، معتبراً أن بعض الدول العربية ادارت الظهر للقضية الفلسطينية من خلال دعم الخطة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء الماضي عن بنود صفقة القرن، مجدداً اعتراف الولايات المتحدة الامريكية بالقدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيل".

 

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