التجمع الإعلامي الفلسطيني يشارك في فعاليات مناهضة لـ"صفقة القرن"

شارك التجمع الإعلامي الفلسطيني اليوم الخميس، في سلسلة من الفعاليات المناهضة لـ"صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وتتجاوز ببنودها ثوابت وحقوق الفلسطينيين.

وشهدت المدن والقرى الفلسطينية وبعض العواصم العربية والإسلامية مظاهرات وفعاليات رافضة لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتسوية، والتي من المقرر أن تتواصل، وصولاً لتعرية الموقف الأمريكي واسقاط الصفقة المشؤومة.

وشارك التجمع الإعلامي في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب الإعلامي الحكومي، صباح الخميس، أمام مقر الأمم المتحدة "اليونسكو" بمدينة غزة رفضًا لـ "صفقة ترامب".

وشهدت الوقفة تسليم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مذكرة احتجاج تعبيرا عن الرفض المطلق للصفقة الأمريكية، وتأكيدًا بأن هذه الخطوة تؤكد الانحياز الأمريكي التام لدولة الاحتلال، كما شهدت الوقفة أيضًا توقيع جموع الصحفيين والإعلاميين بدمائهم على خارطة فلسطين تأكيدًا منهم على رفض الصفقة.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف في كلمته خلال الوقفة: "نقف اليوم لنقول إننا امتداد لتضحيات شعبنا، ولنجسد الشعار الخالد بالدم، ولنثبت أن الأرض لنا وأي صفقة أو رؤية لن تنجح طالما ثبت شعبنا في طليعة من يجابه هذه الصفقات"، مشيراً إلى أن الأطر الصحفية اتفقت على خطة عمل وتحرك واضح لمواجهة الصفقة، من خلال تحشيد الرأي العام المحلي والعربي والدولي، وتحيد الخطاب الموجه، وخطط العمل من خلال مخاطبة المؤسسات.

كما، وشارك التجمع الإعلامي في وقفة احتجاجية نظمتها نقابة الصحفيين الفلسطينيين، والاتحاد العام للكُتاب والأدباء، أمام مقر النقابة وسط مدينة غزة، رفضًا لصفقة القرن، وتأكيدًا على الوحدة الوطنية.

وأوضح نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، "أن النقابة اليوم تنظم هذه الوقفة مع اتحاد الكتاب والأدبيين رفضا لهذه الصفقة، التي تريد تصفية حقوق الشعب الفلسطيني على حساب المال العربي، والأراضي العربية والفلسطينية، وتريد مكافئة الاحتلال الإسرائيلي على احتلاله".

بدوره، أوضح مسؤول لجنة غزة في التجمع الاعلامي وسام المقوسي أنَّ مشاركة التجمع الإعلامي الفلسطيني في الفعاليات المناهضة لصفقة القرن التي تتجاوز الحقوق الفلسطينية الثابتة تأتي في إطار تداعي الأجسام والأطر الإعلامية الفلسطينية بكل مكوناتها للوقوف صفاً واحداً في مواجهة صفقة القرن.

وأشار المقوسي إلى أنَّ الفعاليات المناهضة لـ"صفقة القرن" تهدف لتعرية الموقف الأمريكي المناهض للحقوق الفلسطينية، وكشف وتعرية كل موقف شريك في الجريمة المسماة "صفقة القرن"، مشدداً على أهمية الاستمرار في تنظيم الفعاليات المناهضة للصفقة واعلاء الصوت عالياً نصرةً للحق الفلسطيني لما للإعلام من دور مهم.

































