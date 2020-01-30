وفاة فتاة من طولكرم جراء تناولها أدوية والشرطة تفتح تحقيقًا

توفيت فتاة من سكان بيت ليد، اليوم الخميس، جراء تناولها كمية من الأدوية، فيما فتحت الشرطة تحقيقًا في الحادثة.

ووفق الشرطة، فقد تلقت بلاغا أمس الأربعاء، بلاغاً يفيد بوصول فتاه تبلغ من العمر (17 عاماً) إلى طوارئ مشفى ثابت ثابت الحكومي، جراء تناولها كميه من الدواء، مشيرة إلى انها أدخلت العناية المركزة على الفور.

وأشارت إلى أن قوة من الشرطة ودائرة حماية الأسرة والأحداث تحركت للمشفى، وأعلن الأطباء اليوم الخميس، عن وفاتها أثناء تلقيها العلاج داخل المشفى .

وأوضحت أنه تم التحفظ على جثمان الفتاة بقرار من النيابة العامة، وتحويلها لمعهد الطب العدلي للوقوف على أسباب الوفاة.