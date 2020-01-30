حادثة غريبة في تدريبات بايرن ميونخ

شهدت التدريبات التي خاضها نادي بايرن ميونخ الألماني حادثة غريبة، تمثلت في عراك بين المدافع جيروم بواتينغ ولاعب الوسط ليون غوريتسكا.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية أن بواتينغ ثار في وجه غوريتسكا بعد تعرضه لتدخل عنيف من دون كرة.

ووجه بواتينغ صفعة لغوريتسكا، وهو ما دفع اللاعبين الآخرين للمسارعة إلى التدخل لاحتواء الموقف ومنع الأمور من الانفلات، وأكدت الصحيفة الألمانية أن اللاعبيْن لم يتحدثا مجددا طوال الحصة التدريبية.

وحاول اللاعبان الرد على هذا التقرير، ونشر غورتسكه صورة تجمعه ببواتينغ وهما يبتسمان، في إشارة إلى أنهما تجاوزا ما حصل خلال التدريبات.