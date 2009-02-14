فرار 13 معتقلا سياسيا من سجن أريحا الفلسطيني أحدهم متهم بالتخطيط لاغتيال « أولمرت »

فلسطين اليوم-أريحا

كشف مسؤول في الاجهزة الامنية الفلسطينية ان 13 سجينا، احدهم متهم بالتخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت، فروا أمس الجمعة من سجن اريحا الفلسطيني بالضفة الغربية.

وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته ان من بين السجناء الفارين ما لا يقل عن خمسة مسجونين لاسباب "سياسية" او لجنح مرتبطة بالامن-حسب تعبيره.

ووضعت الشرطة والقوى الامنية الفلسطينية حواجز على الطرقات ونفذت عمليات بحث في مدينة اريحا (27 كلم شرق القدس المحتلة) وضواحيها بحثا عن الفارين.

كما داهمت منزل فار كانت اسرائيل اتهمته بالاعداد لمحاولة اغتيال اولمرت في 2007 خلال زيارته لاريحا.

ورفض مسؤولون في سجن اريحا الذي تديره اجهزة الاستخبارت الفلسطينية، تأكيد او نفي ما اذا كان هذا المتهم في عداد الفارين من السجن.

وكان رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شين بيت) يوفال ديسكين زعم في تشرين الاول/اكتوبر 2007 ان "مقاومين من حركة فتح" اعدوا كمينا لموكب اولمرت بينما كان في طريقه الى اريحا للقاء رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وادعى ديسكين يومها ان الكمين اعدته مجموعة من خمسة مقاتلين اعتقلت اجهزة الامن الفلسطينية ثلاثة منهم في حين اعتقلت اسرائيل الاثنين الاخرين.