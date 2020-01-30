إصابة 18 فلسطينياً في مواجهات مع الاحتلال في الضفة خرجت لرفض صفقة القرن

أصيب 18 فلسطينياً بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي والمطاطي الذي أطلقه جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال المواجهات التي اندلعت اليوم في مناطق متفرقة من الضفة رفضاً للمشروع الأمريكي المسمى صفقة القرن.

وأعلن الفلسطينيون موقفهم الموحد برفض الصفقة، ودعوا الشعب للنزول للشارع للتعبير عن غضبهم والالتحام مع قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد مراسلنا، أن المواجهات اندلعت عقب انطلاق مسيرة على المدخل الشمالي لمدينتي رام الله والبيرة، ورد جيش الاحتلال بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والرصاص الحي لتفريق المسيرة. لكن الشبان استمروا في رشق الجنود الإسرائيليين بالحجارة واشعال الإطارات المطاطية.

في ذات السياق، اندلعت مواجهات في مخيم العرب وبلدة سعير شمال شرق الخليل، وتم مواجهتها من قبل جنود الاحتلال كما في تظاهرة البيرة.

كما شهدت بلدة سعير مواجهات عنيفة على الشارع الرئيسي الخليل-القدس، قرب منطقة وادي خنيس، حيث طارد جنود الاحتلال الشبان الغاضبين.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، أن طواقمها الطبية تعاملت مع 18 إصابة بينهم فتاة (17 عاما) ونقلت للمستشفى لتلقي العلاج.