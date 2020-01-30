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ميلادينوف: ضم غور الأردن "خطر" سيكون لها نتائج عكسية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:53 - 30 يناير 2020
ميلادينوف ميلادينوف
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أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أن تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن سيكون له نتائج عكسية.

وحذر ميلاينوف، في كلمة له خلال المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي، من تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن، بموجب خطة ترامب.

وقال: إن الخطر المتوقع في الأيام القليلة الأولى بعد تقديم صفقة القرن هو ضم إسرائيل لوادي الأردن، مؤكدًا أن هذا الأمر سيخلّف نتائج عكسية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء المنصرم، عن تفاصيل ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي تتضمن  إعلان القدس عاصمة موحدة لـ"إسرائيلي" وضم غور الأردن، وبعض أجزاء من الضفة الغربية.

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