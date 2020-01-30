"الدرون الحرس".. منظومة "إسرائيلية" ضد الحوامات المعادية

نجحت تجربة منظومة "الدرون الحرس" الإسرائيلية للتعامل مع تهديدات الحوامات المعادية. وفق ما أعلنت عنه شركة الصناعات الجوية والفضاء.

وقال الشركة، إن المنظومة تم تصميمها للتعامل مع تهديد الحوامات، مشيرة إلى أنه تم تجربتها بنجاح في مطارات دولية رئيسية في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وأوضح يوآف تورجمان نائب المدير العام للصناعات الجوية للعمليات، إن منظومة "الدرون الحرب" عملياتية، لافتًا أنه تم بيع مئات الوحدات للزبائن في جميع أنحاء العالم.

وأشار تورجمان إلى أن المنظومة الجوية من مهامها تأمين المرافق والمناطق والفعاليات المختلفة.