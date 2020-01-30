دعوية الجهاد توجه رسالة مهمة لخطباء المساجد

وجهت اللجنة الدعوية لحركة الجهاد الإسلامي، رسالة مهمة لخطباء المسجد في أول جمعة بعد الإعلان الرسمي عن خطة "صفقة القرن" المشؤومة.

وطالبت دعوية الجهاد في بيان لها اليوم الخميس، جميع الخطباء بالالتزام بـ5 عناصر مهمة أثناء القاء خطبة الجمعة.

وأكدت الدعوية على أن أهم العناصر المطلوبة في القاء الخطبة هو الحديث عن صمود الشعب الفلسطيني ووعي قوى المقاومة ووحدة شعبنا وأن انهاء الانقسام سيساهم في اسقاط كل الصفقات والمؤامرات المشبوهة التي تحاك ضد شعبنا وقضيته العادلة.

وأشارت إلى ضرورة الدعوة للتصدي ورفض الصفقة المشؤومة بكل الوسائل المتاحة والممكنة.

وطالبت خطباء المساجد للحديث عن الموقف الشرعي والحكم بحرمة التفريط أو التنازل عن أي شبر من أرض فلسطين التاريخية مع الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة، وحرمة وتجريم هذه الصفقة وكل من يقبلها أو يتعاطى معها من قريب أو بعيد.

كما طالبت الخطباء، بدعوة جميع العرب والمسلمين وأحرار العالم للخروج بمسيرات وتظاهرات جماهيرية حاشدة في جميع أنحاء العواصم العربية والإسلامية والعالمية للتنديد ورفضا لصفقة القرن وإسقاط المؤامرة.

كما دعت اللجنة الدعوية الخطباء لبث روح الأمل والثقة في نفوس جماهير شعبنا بالحتمية القرآنية وبتحقيق وعد الله بالنصر والتمكين وعدم اليأس والإحباط مهما تكالبت علينا قوى الشر والبغي.