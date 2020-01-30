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نتنياهو يستخدم مصر والأردن في دعايته الانتخابية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:08 - 30 يناير 2020
بنيامين نتنياهو.JPG بنيامين نتنياهو.JPG
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استخدم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتفاقيتي الغاز مع مصر والأردن في دعايته الانتخابية، لخوض الانتخابات الثالثة.

وباشر نتنياهو الإعلان الانتخابي الذي نشره عبر حسابه على "تويتر" في مقطع فيديو تحت عنوان "نتنياهو يقوي إسرائيل" في إظهار بدء "إسرائيل" بتصدير الغاز إلى مصر والأردن، كأحد أهم المنجزات التي حققها في الآونة الأخيرة.

وعقب الكاتب والمختص بالشؤون "الإسرائيلية"، صالح النعامي، على الفيديو بالقول: "ستلاحظون أن أول الأدلة التي قدمها نتنياهو على ذلك الغاز، في إشارة إلى صفقتي الغاز مع مصر والأردن". موضحاً أن ما تحصل عليه "إسرائيل" من الصفقتين يعادل 4 أضعاف موازنة جيشها".

ويستعد نتنياهو لخوض الانتخابات الثالثة بعدما أخفق في الفوز بتشكيل حكومة في الانتخابات السابقة، وفشل كل الجهود مع كتلة كاحول لافان برئاسة الجنرال بيني غانتس في تشكيل حكومة ائتلافية.

 

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